مصر و السعودية والإمارات يدينون العملية الإرهابية التي جدت بتونس العاصمة

أعربت السعودية، يوم الجمعة، عن إدانتها التفجير الإرهابي بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس، والذي راح ضحيته رجل أمن تونسي، مؤكدة تضامنها مع الجمهورية التونسية في مواجهة العنف والإرهاب
وجاء في بيان تم نشره على الصفحة الرسمية للخارجية السعودية في موقع « تويتر » للتواصل الاجتماعي : تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، ما أدى إلى استشهاد رجل أمن وجرح خمسة آخرين
وجددت الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب، وعلى وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية التونسية، في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها
الإمارات العربية المتحدة
دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس العاصمة، ما أدى إلى استشهاد رجل أمن وجرح خمسة آخرين
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، تقول فيه : إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحية جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين
مصر
أصدرت الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم بالقرب من مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية
أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان حصلت سبوتنيك على نسخة منه، الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم بالقرب من مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة عدد من أفراد الأمن والمدنيين
ونقل البيان : خالص تعازي مصر إلى الشقيقة تونس وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة آفة الإرهاب البغيضة
وأعلن وأعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل عنصرين إرهابيين في تفجير انتحاري قرب مقر السفارة الأمريكية، إضافة إلى استشهاد رجل أمن تونسي وإصابة وجرح خمسة آخرين بجروح
ووقع التفجير الإرهابي بالقرب من مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة البحيرة على طريق الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية
واستخدم الإرهابيان دراجة نارية لتنفيذ مخططهما، وتضررت سيارة شرطة تونسية نتيجة الانفجار
الصورة العليا : أحد الإرهابيَيْن مع محاميه سيف الدين مخلوف وهو عضو بمجلس نواب الشعب