مصر: مقتل 6 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بإحدى المناطق الجبلية في سوهاج، وعثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات.
وقالت الداخلية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع « فيسبوك » ( اقرأه كاملا أسفله )، إن هذه العملية جاءت في إطار « مواصلة جهود وزارة الداخلية في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية في البلاد
إستمراراً لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تستهدف تقويض الأمن والإستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد
فقد إضطلع قطاع الأمن الوطنى بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية بأماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلى ، والتى يسعى هؤلاء العناصر بإتخاذها كملاذ للإختفاء والإنطلاق لتنفيذ مخططاهم العدائية
وقد كشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة جهينة ، وإتخاذهم من خور جبلى مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى قبل تنفيذ عملياتهم العدائية
تم مداهمة الخور المشار إليه فجر اليوم 12/الجارى ، وحال إتخاذ إجراءات حصار المنطقة ، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران ، ونتج عنه مصرع عدد (6) من العناصر الإرهابية ، عثر بحوزتهم على : 4 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، 2 بندقية خرطوش ، كمية من الطلقات ، عبوة ناسفة ، وسائل إعاشة ، بعض الأوراق التنظيمية
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق