مصر : عام سجنا لمنشط تلفزي استضاف شابا مثليا في برنامجه

قضت « محكمة جنح 6 أكتوبر » بحبس، الإعلامي محمد الغيطي، سنة مع الشغل وغرامة 3 آلاف جنيه ومراقبة لمدة سنة لترويجه واستضافته للشواذ ببرنامجه
قضت محكمة جنح أكتوبر المصرية السبت 19 جانفي الجاري، بحبس الإعلامي محمد الغيطي لمدة عام ومراقبة لعام آخر وكفالة ألف جنيه، لاتهامه بالتحريض على الفسق والفجور، وازدراء الأديان، بناءً على البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري إلى النائب العام، على خلفية استضافته أحد المثليين في برنامجه المذاع على قناة : إل. تي. سي
وكان الدكتور سمير صبري المحامي، قد أقام جنحة مباشرة ضد الغيطي، أمام محكمة جنح 6 أكتوبر، لاستضافته أحد الشباب الشواذ، ووجه صبري الاتهام للغيطي عن واقعة الترويج للشذوذ وازدراء الأديان ودعوة لانتشار الفاحشة وقيدت هذه الجنحة برقم 11962 لسنة 2018
وحسب البلاغ، فإن الغيطي « خالف أبسط القواعد والثوابت الدينية »، و »ضرب بعرض الحائط كل القوانين »، حين استضاف أحد الشباب المِثليين في برنامجه، وبدأ في طرح العديد من الأسئلة عليه، : إجابتها لا تجوز إذاعتها على الفضائيات أو على أي وسيلة إعلامية أخرى
وأشار المحامي المحسوب على الحكومة ، إلى أنه من الثابت أن هذا المسلك من الغيطي يعتبر « تحريضاً على الفجور »، و »التلويح بالإغراءات المالية نتيجة ممارسة المِثلية الجنسية »، مديناً استعراض الإعلامي على الهواء مباشرة المكاسب والمميزات التي حققها المِثلي الذي استضافه، الذي وصفه البلاغ بـ : هذا المسلك المخالف للشرع والقانون
شاهد الحلقة التي تسببت في اتهام محمد الغيطي بالتحريض على الفسق والفجور
يعود تاريخ الحلقة إلى يوم 26 سبتمبر 2017، عندما استضاف الغيطي شابا مثليا، ليتحدث عن حياته وبعض التفاصيل عن حياة المثليين في مصر