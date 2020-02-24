مصر : تنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي هشام عشماوي

أفادت مصادر طبية وأمنية وقضائية مصرية، اليوم الإثنين، أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، المتورط فى العديد من قضايا الإرهاب في البلاد
نفذ حكم الإعدام، اليوم الاثنين، بحق الإرهابي المصري هشام عشماوي داخل سجن استئناف القاهرة، بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون وأحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي وعضو من دار الإفتاء
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على عشماوي بالإعدام، وإحالة أوارقه إلى المفتي للتصديق عليها
وهشام عشماوي مصنف ضمن أخطر الإرهابيين في المنطقة، وألقي القبض عليه في ليبيا على يد القوات المسلحة العربية الليبية في مدينة درنة بشهر أكتوبر 2018، ليتم تسليمه إلى السلطات المصرية في مايو 2019، ومنذ هذا الوقت بدأت رحلته مع المحاكم في عشرات الجرائم الضالع فيها
واتهمت المحكمة عشماوي وآخرين بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية في قضية تنظيم « أنصار بيت المقدس »، كما اتهم بالمشاركة في قضية « أحداث الفرفارة » التي قتل فيها 21 فردا من قوات حرس الحدود في نقطة حراستهم بمدينة الفرافرة على حدود الوادي الجديد
وكان عشماوي ضابطا في القوات الخاصة المصرية قبل أن يصبح إرهابيا خطيرا في 2012، وقد اعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي في درنة شرقي ليبيا، خلال معارك لدحر المجموعات الإرهابية التي كانت تسيطر على المدينة