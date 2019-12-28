مصر تدعو إلى تسوية الأزمة الليبية بشكل كامل بعيدا عن التدخلات الخارجية غير المشروعة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أهمية الحد من التدخلات الخارجية « غير المشروعة » في ليبيا، تزامنا مع مساعٍ تركية لدعم حكومة الوفاق عسكريًا في مواجهة قوات الجنرال خليفة حفتر
دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تسوية الأزمة الليبية بشكل كامل مع حل كل جوانبها ووضع حد لما وصفه بـ : التدخلات الخارجية غير المشروعة
تصريحات السيسي جاءت على هامش اجتماعه السبت مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، بينهم وزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن السيسي أجرى، اليوم السبت، اجتماعا مع أعضاء في الحكومة، تطرق إلى عدد من الموضوعات في أجندة السياسة الخارجية، من بينها : تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي
وتمت في هذا الإطار، حسب البيان، : مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة
وجرى الاجتماع في الوقت الذي كثف فيه الرئيس المصري اتصالاته الخارجية ردا على نية تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوقاف الوطني المعترف بها دوليا بقيادة، فايز السراج، والتي تخوض مواجهة مع « الجيش الوطني الليبي » بقيادة المشير، خليفة حفتر، المدعوم من مصر، في معركة العاصمة طرابلس
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي، أنه من المتوقع أن ترسل بلاده قوات عسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة من قبل حكومة الوفاق وبعد أن تتم الموافقة على هذا الأمر من قبل برلمان تركيا في 8 جانفي المقبل، وذلك في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري بين الجانبين
وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الأناضول، إن الحزب يسعى للتعجيل بموعد انعقاد البرلمان التركي لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا
ونقلت الأناضول عن مصادر داخل الحزب قولها إن البرلمان قد يجتمع لمناقشة التفويض الخميس المقبل 2 جانفي بدلا من الموعد السابق الذي حدده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يومي 8 و9 من نفس الشهر
وترى مصر واليونان و قبرص أن توقيع مذكرة « الصلاحيات البحرية » بين أنقرة وحكومة الوفاق يعتبر : غير قانوني