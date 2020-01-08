مصر تؤكد أن تيارات ظلامية تسيطر على المناطق الغربية في ليبيا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن تيارات ظلامية تسيطر على المناطق الغربية في ليبيا، مشيرا إلى أن الدعم التركي يتواصل لها
وصرح شكري في أعقاب اجتماعه مع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص في القاهرة، اليوم الأربعاء، بأن : قوى العنف والتطرف في ليبيا لم تقبل نتيجة الانتخابات وقامت بطرد الطرف الفائز
وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك عقده بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء، مع نظرائه الفرنسي واليوناني والقبرصي: نرى أن الاتفاق بين تركيا وحكومة طرابلس قد أدى لتفاقم الأزمة من خلال تدخل تركيا
وشدد الوزير المصري على ضرورة وقف القتال في ليبيا وتنفيذ الحلول السياسية التي لا بد أن تتفاوض عليها القوى الشرعية
وأضاف شكري، أن على المجتمع الدولي أن يسعى لإحداث التوافق في ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا لا تشارك في هذا الأمر، متهما أنقرة بدعم : جماعات متطرفة
وأشار الوزير المصري إلى أن الصراع في المنطقة يحتاج إلى حلول سياسية لا قوى عنف أو تيارات إرهابية متطرفة، مؤكدا على ضرورة العودة إلى المسار السياسي في ليبيا
واعتبر الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق : انتهاكا للشأن الليبي، ومحاولة لضرب الجهود الليبية والدولية الساعية إلى إيجاد حلول للأزمة الليبية
وأضاف : نعول كثيرا على مسار برلين، لأنه يمثل فرصة، ربما أخيرة لحل الأزمة الليبية على أساس الاتفاق السياسي الذي تم اعتماده من مجلس الأمن
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال المؤتمر ذاته، إن : الاتفاقات الموقعة بين أنقرة وطرابلس موضوع مثير للقلق و يخالف القانون الدولي، مؤكدا أن عسكرة الأزمة الليبية تمنع التوصل للحل السياسي. ودعا لودريان إلى حوار ليبي – ليبي برعاية الأمم المتحدة
وأضاف لودريان : تركيا كان ينبغي أن تلعب دورا مهما في شرق المتوسط وأن تكون دعامة للاستقرار في المنطقة
من جانبه، اتهم وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، تركيا بانتهاج أسلوب عدواني في ليبيا والبحر المتوسط
بدوره، صرح وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس بأن تركيا تمارس نشاطا غير قانوني في البحر المتوسط
وكالات