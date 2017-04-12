مصر: الكشف عن هوية منفذ الاعتداء على الكنيسة المرقسية في الإسكندرية

اعلنت وزارة الداخلية المصرية انها تمكنت من تحديد هوية الانتحاري منفذ الاعتداء على الكنيسة المرقسية في الاسكندرية، وانها “تواصل جهودها” لتحديد هوية الانتحاري الذي نفذ تفجيرا استهدف كنيسة ثانية في طنطا
أعلنت وزارة الداخلية المصرية تحديد هوية منفذ حادث الاعتداء على الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وقالت إنه المدعو محمود حسن مبارك عبدالله، والذي يعمل بإحدى شركات البترول، والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية أمن دولة
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن هذا الكشف يأتي في إطار مساعيها لملاحقة العناصر المتورطة في ارتكاب حادثي تفجير كنيستي المرقسية في الإسكندرية ومار جرجس في الغربية
وقالت الوزارة إنه تبين ارتباط هذا الشخص بإحدى البؤر الإرهابية التي يتولى مسؤوليتها الهارب عمرو سعد عباس إبراهيم، زوج شقيقة الانتحاري منفذ العملية، والذي : اضطلع بتكوين خلايا عدة يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية الإرهابية
وقد سبق لإحدى خلايا هذه البؤرة ارتكاب حادث تفجير الكنيسة البطرسية الأرثوذكسية في العباسية، حسب البيان
واسفر التفجيران اللذان وقعا قبل اربعة ايام اثناء احتفال الاقباط المصريين بأحد الشعانين عن سقوط 45 شهيداً
ويأتي اعلان تحديد هوية منفذ الاعتداء على الكنيسة المرقسية. التي كان بطريرك الاقباط الارثوذكس يحضر فيها قداس احد الشعانين من دون ان يصاب بأذى، بعد ساعات من اعلان الكنيسة القبطية حصر احتفالات عيد الفصح بالقداديس والغاء أي مظاهر إحتفالية وتخصيص يوم العيد الاحد المقبل لاستقبال المعزين
وقالت وزارة الداخلية في بيان “بعد مضاهاة البصمة الوراثية للاشلاء التي عثر عليها بمسرح الحادث مع البصمة الوراثية لاهالي العناصر الهاربة المشتبه فيها. امكن التوصل لتحديد منفذ حادث التعدي على الكنيسة المرقسية في الاسكندرية وهو محمود حسن مبارك عبد الله. من مواليد عام 1986 في قنا وكان يقيم بمحافظة السويس
وتضمن بيان الوزارة قائمة باسماء 19 شخصا وصفتهم بأنهم “العناصر الهاربة” الذين تسعى الاجهزة الامنية لتوقيفهم. واشار البيان الى انه : تم توجيه ضربة امنية اخيرا لهذه البؤرة اسفرت عن مصرع 7 من ابرز كوادرها
الصورة السفلى نشرتها وزارة الداخلية المصرية