مصر : استشهاد شرطيين وإصابة 9 مجندين إثر انفجار عبوة ناسفة بمدرعة شرطة بالعريش

قال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، إن اثنين من رجال الشرطة استشهدا، وأصيب 9 مجندين، إثر انفجار عبوة ناسفة بمدرعة بحي الصفا بالعريش
وأضاف المصدر الأمني، في تصريح خاص إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم السبت 8 جويلية، أنه تم نقل المجندين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم
وأكد المصدر الأمني أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط منطقة الانفجار، فيما يقوم خبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود أية عبوات ناسفة أخرى
استشهاد أمين شرطة برصاص عناصر إرهابية
استشهد علي عبد العاطي أيوب 35 عامًا، أمين شرطة بإدارة مرور العريش، صباح اليوم الأربعاء الفارط، حال عودته من العمل إلى منزله بقرية عاطف السادات، إثر إطلاق الرصاص عليه من عناصر إرهابية.
تم نقل الجثمان إلى مستشفى العريش، بينما لاذ المسلحون بالفرار