مصر : إعدام تسعة متهمين في إغتيال النائب العام هشام بركات

نفذ صباح اليوم الأربعاء 20 فيفري في القاهرة حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص أدينوا بالتورط في اغتيال النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات، عام 2015، وفقا لمصادر أمنية
وكانت محكمة النقض، أرفع محكمة في البلاد، قضت العام الماضي بتأييد حكم الإعدام بحق المتهمين التسعة في قضية اغتيال النائب العام السابق، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام بحق ستة آخرين إلى السجن المؤبد
وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن مصلحة السجون نفذت، صباح اليوم، حكم الإعدام شنقا بحق 9 مدانين باغتيال بركات، في جوان 2015، مشيرة إلى أن الحكم نُفِّذ داخل سجن استئناف القاهرة
وتم التنفيذ الحكم بحق كل من: أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد
والمجرم الشاب أحمد طه، الذي كان ضمن من تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، هو نجل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، ويعتبر نجل أول قيادي بالجماعة ينفذ فيه عقوبة الاعدام
وكشفت مصادر عن أن سجن استئناف القاهرة بدأ تنفيذ الإعدامات عند السادسة صباح اليوم، حيث اقتيد الشباب التسعة إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحا تمَّ الانتهاء من إعدامهم جميعا، في إشارة إلى استغراق عملية التنفيذ ثلاث ساعات
وأضافت أنه “تم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة زينهم (وسط القاهرة)، التي تسلمت الجثث، واتخذت جميع الإجراءات تمهيدا لتسليمهم لذويهم