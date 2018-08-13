مصر : إحباط هجوم انتحاري على كنيسة في القاهرة

أحبطت ، السبت 11 أوت الجاري ، قوة أمنية هجوما بعبوة ناسفة، حاول انتحاري تنفيذه على كنيسة العذراء بمنطقة مسطرد شمالي القاهرة
أفاد مصدر أمني وآخر كنسي بأن مدنيا لقي مصرعه وجرح شرطي عندما حاول انتحاري استهداف كنيسة بمنطقة مسطرد شمالي العاصمة المصرية، القاهرة، بالإضافة إلى مقتل منفذ الهجوم
وأضاف المصدر الأمني قائلا: » إن عنصرا إرهابيا حاول تفجير نفسه أمام كنيسة العذراء، ونتيجة التشديدات الأمنية أخفق في الاقتراب من الكنيسة مما دفعه إلى تفجير نفسه أعلى جسر مسطرد « ، وأشار المصدر ذاته إلى أن الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات ومجموعات قتالية انتقلت إلى مكان الحادث
أما راعي كنيسة العذراء، القمص عبد المسيح بسيط، فقد قال لشبكة بي. بي. سي إن التفجير الانتحاري وقع على مسافة أمتار من تجمع المواطنين لدخول الكنيسة إحياء لذكرى انتقال السيدة العذراء، الذي يحتفل به الأقباط من السابع من شهر أوت مدة أسبوعين، إذ تستقبل الكنائس أعدادا غفيرة من المحتفلين
وقال بسيط إن مدنيا لقي حتفه وأصيب أمين شرطة، وهي رتبة دون الضابط
وشهدت السنوات القليلة الماضية عدة هجمات استهدفت كنائس مصرية قتل خلالها العشرات، نفذ معظمها مسلحون تابعون لتنظيم « داعش » أو متأثرون به
وكانت أسوأ الهجمات في أفريل 2017 على كنيستين إحداهما في طنطا والأخرى في الإسكندرية بالتزامن، أسفرا عن مقتل 45 شخصا وإصابة عشرات آخرين
وفي ديسمبر من العام ذاته، قتل 11 شخصا في هجوم مشابه على كنيسة بمنطقة حلوان في القاهرة، وقبلها بعام لقي 28 شخصا مصرعهم في هجوم على كنيسة ملحقة بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة