مصدر حكومي يكذب بيان لسعد اليعقوبي

نقلت ، مساء اليوم الإثنين 30 أفريل، إذاعة « موزاييك .فم » عن مصدر حكومي أنّ ما ورد في البيان الصادر منذ قليل ( اقرأ أسفله ) عن الجامعة العامة للتعليم الثانوي والممضي من قبل كاتبها العام لسعد اليعقوبي إثر جلسة تفاوضية مغالطة للرأي العام حيث لم يحصل أيّ اتفاق بين الطرفين الرسمي والنقابي على المسائل الواردة في البيان
ووصف المصدر ذاته ما ورد في البيان حول الاتفاق على تمتيع أساتذة التعليم الثانوي بالتقاعد الاختياري عند بلوغ سن 57 مع 32 سنة عملا والتنفيل بـ3 سنوات بالمغالطة الكبرى حيث أنّ تمويل منظومة التقاعد في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ما يزال قيد الدرس ولا يمكن اتخاذ أيّ قرارات في هذا الشأن قبل إصلاح منظومة التقاعد