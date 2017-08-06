مشروع تونس يطلق حملة : نرجعوها خضراء

إثر موجة الحرائق الإجرامية التي طالت عددا كبيرا من غاباتنا وأدت إلى حصول خسائر جسيمة لحقت الممتلكات العامّة والخاصّة
1- تطالب حركة مشروع تونس السلطات الرّسمية بتطبيق القانون على كل من تورّط في هذه الجريمة تخطيطًا وتنفيذًا
2- توجّه تحيّة إكبار وتقدير لقوات الحماية المدنيّة والأمن والجيش لجهودها البطوليّة في إخماد الحرائق رغم قلّة الإمكانيات
3- تقرّر تشكيل خليّة عمل برئاسة الأخ صحبي سحنون عضو المكتب التنفيذي للمساهمة في تقديم المساعدة للمتضرّرين بما أمكن من مجهودات وتبرّعات مناضلات ومناضلي الحزب
4- تقرّر إطلاق حملة » نرجعوها خضراء » للتشجير وإعادة إعمار المناطق المنكوبة، يشرف على أعمالها الأخ مبروك البحري عضو المكتب السياسي تتّم خلالها تعبئة موارد الحزب البشريّة والماديّة وسيقع الاتصال بوزارة الفلاحة للتنسيق
وختاما، تدعو حركة مشروع تونس كافّة مناضليها إلى المساهمة بكل ما يستطعون لتخفيف العبء على المتضرّرين من هذه الكارثة، دون عرقلة لعمل قوات الجيش والأمن والحماية المدنية ودون شعبويّة لا طائل منها
بيان