مشروع تونس يحمّل حركة النهضة مسؤولية تشكيل الحكومة ولن يشارك فيها أو يصوت لها

انتظم يوم الأحد 15 ديسمبر 2019، بنابل اجتماع إطارات حركة مشروع تونس ضمّ أعضاء المجلس المركزي والكتاب العامّين الجهويين ومديري معهد السياسات العامّة
وتدارس الحاضرون جدول أعمال الاجتماع المتمثّل في
1- الاتفاق على منهجيّة تقييم أداء الحزب
2- الاتفاق على مسار إعداد المؤتمر القادم للحزب
3- اعتماد الخط السياسي للحزب في الفترة الحاليّة كما أقرّه المكتب التنفيذي
وبعد النقاش المفتوح الذي اختتم بكلمات رئيس الحركة وأمينها العام وقع إقرار ما يلي
1- ينظم رؤساء الجامعات والكتاب العامون الجهويون لقاءات تقييمية حرّة ومفتوحة على مستوى الجهات وتُوَجَّهُ التقارير الختاميّة الجهوية المحتوية أيضا على مقترحات الإصلاح والتعديل باسم المكتب التنفيذي للحزب للإدارة المركزية. وسيقع إعداد نموذج موحّد لصياغة التقارير المذكورة
وعلى إثر عدد من المداخلات بصدد موضوع الانضباط، وقع التوجيه بإرسال تقارير في الغرض لكل المعنيين وتفعيل لجنة النظام داخل الحزب
2- يحدّد موعد المؤتمر ومساره وفق عمليّة التقييم وكنتيجة لها
3- كما اعتمد الاجتماع الخط السياسي العام للحزب في هذه المرحلة والذي يقوم على
– تحميل مسؤولية تشكيل الحكومة للحزب الفائز بالانتخابات أي النهضة وهي حزب منافس لنا نختلف مع توجهاته
– وعلى هذا الأساس، عدم المشاركة في الحكومة أو التصويت بمنح الثقة لها
– العمل بشكل جدّي على توحيد المكونات المتقاربة للعائلة الوطنية التقدميّة باعتباره ضرورة يمليها الواقع ويفرضها المنطق
وتوجّه الاجتماع بالتحية لكافة مناضلي الحركة ومناضلاتها الّذين كانوا أوفياء لعهدهم وإلى نواب الحركة في مجلس النواب لجهودهم المتميزة التي أفضت لقيامهم بأدوار متقدمّة مع شركائهم من أجل توحيد العائلة الوطنيّة التقدميّة وإفشال محاولات النكوص عن الطابع المدني للدولة
الرئيس
محسن مرزوق