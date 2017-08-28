Home
مشروع تونس مستعد للمشاركة في استراتيجية واضحة المعالم كفيلة بالتدرّج بالأوضاع الاقتصادية نحو الأفضل

مشروع تونس مستعد للمشاركة في استراتيجية واضحة المعالم كفيلة بالتدرّج بالأوضاع الاقتصادية نحو الأفضل

إقتصاد, سياسة, عربي | 28/08/2017 |
marzouk beji

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 28 أوت 2017 بقصر قرطاج، محسن مرزوق الأمين العام لحزب حركة مشروع تونسmarzouk beji

وأفاد محسن مرزوق أن اللقاء تطرّق بالأساس إلى صعوبة الوضع الاقتصادي الذي يتطلّب تضافر جهود الجميع وتغليب المصلحة الوطنيّة وأشار في هذا السياق إلى أن يكون التحوير الوزاري القادم نابعًا من رؤية وطنية شاملة مبنيّة على الكفاءات وعلى استراتيجية واضحة المعالم كفيلة بالتدرّج بالأوضاع الاقتصادية نحو الأفضل، معربا عن استعداد حركة مشروع تونس للمساهمة الإيجابية في هذا المسار

المصدر : رئاسة الجمهورية