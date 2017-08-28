مشروع تونس مستعد للمشاركة في استراتيجية واضحة المعالم كفيلة بالتدرّج بالأوضاع الاقتصادية نحو الأفضل

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 28 أوت 2017 بقصر قرطاج، محسن مرزوق الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس
وأفاد محسن مرزوق أن اللقاء تطرّق بالأساس إلى صعوبة الوضع الاقتصادي الذي يتطلّب تضافر جهود الجميع وتغليب المصلحة الوطنيّة وأشار في هذا السياق إلى أن يكون التحوير الوزاري القادم نابعًا من رؤية وطنية شاملة مبنيّة على الكفاءات وعلى استراتيجية واضحة المعالم كفيلة بالتدرّج بالأوضاع الاقتصادية نحو الأفضل، معربا عن استعداد حركة مشروع تونس للمساهمة الإيجابية في هذا المسار
المصدر : رئاسة الجمهورية