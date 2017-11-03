مشروع الصحراء العميقة محور لقاء عبدالكريم الزبيدي بالرئيس الباجي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 03 نوفمبر 2017 بقصر قرطاج، وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي
وأفاد وزير الدفاع أن اللقاء تناول الوضع الأمني والعسكري على الحدود الجنوبية الشرقية وفي المناطق الجبليّة وجاهزية مختلف الوحدات العسكرية لمواجهة مخاطر الارهاب ومقاومة الجريمة المنظمة
كما استعرض اللقاء تقدّم تهيئة مطار رمادة العسكري لإضفاء الصبغة المدنية عليه في إطار توفير البنية التحتية الملائمة لتسهيل إنجاز المشاريع وتحسين ظروف عيش المواطنين ضمن « مشروع الصحراء العميقة » الذي يهدف إلى إحداث نقلة تنموية نوعية بالمناطق الصحراوية
وتناول اللقاء كذلك مستجدات التحقيقات في ملابسات حادث اصدام مركب للمهاجرين غير الشرعيين مع وحدة عسكرية يوم الأحد 08 أكتوبر 2017، وضرورة تحديد المسؤوليات كاملة وتتبّع الشبكات الاجرامية التي تقف وراء عمليات الهجرة غير الشرعيّة
المصدر : رئاسة الجمهورية