Home
مشرف رئيسي على عملية استقطاب الإرهابيين وتسفيرهم يقع في شباك الحرس الوطني

مشرف رئيسي على عملية استقطاب الإرهابيين وتسفيرهم يقع في شباك الحرس الوطني

سياسة, عربي | 01/06/2017 |
garde-nationale-tunisie

في إطار سعي الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية للحرس الوطني بالعوينة للكشف عن خلايا التسفير الناشطة بتونس وخارجها، تمّ رصد اتصالات مشبوهة ومبادلات مالية tunisie-garde-nationaleبين عناصر تكفيرية بكل من سوريا والجزائر وتونس

تمكنت الوحدة المذكورة من تحديد هوية الطرف الرئيسي المشرف على عملية الإستقطاب والتسفير وهو تونسي مقيم ببلد مجاور واستدراجه والقبض عليه وسط تونس العاصمة

بالتحري معه اعترف باستقطابه للعديد من العناصر التكفيرية التونسية وارسالهم إلى سوريا بعد أن تمّ تكليفه بذلك من قبل عناصر إرهابية قيادية سورية ناشطة بتنظيم « داعش » الإرهابي كانت تمكنه دوريا من مبالغ مالية من العملة الأجنبية الدولار

وتمكنت الوحدة المذكورة من إيقاف عنصرين تكفيريين على علاقة بالمعني كانا يستعدان لمغادرة التراب التونسي والإلتحاق بالجماعات الإرهابية بسوريا وحجزت لديهما مبالغ مالية متفاوتة وأجهزة إعلامية بها مقاطع فيديو وصور تمجد وتشيد بتنظيم « داعش » الإرهابي

بالتحري معهما إعترفا بنيتهما السفر إلى سوريا للإلتحاق بتنظيم « داعش » الإرهابي وفي صورة فشلهما في ذلك أكّدا أنّهما كانا يخطّطان للقيام بعمليات إرهابية بتونس نظرا لمعرفتهما بأساليب وطرق صنع المتفجّرات

المصدر : وزارة الدخلية