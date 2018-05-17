هل حاكموا عملا فنيا قبل ان يبدأ ؟ هكذا تساءل العديد من الفايسبوكيين حول الجدل الذي تبع مسلسل علي شورب على قناة التاسعة
وقد بثت قناة التاسعة أولى حلقات المسلسل خلال شهر رمضان ، وهو من بطولة لطفي العبدلي ودليلة مفتاحي وجلال المداني وفريال يوسف وليلى بن خليفة وعدد من الوجوة الفنية المعروفة في تونس
ويتكون المسلسل من عشرين حلقة، ويجسد حكاية رجل حقيقي عاش في تونس في أواخر القرن العشرين وعرف بالإجرام، وكان “باندي” بلهجة أهل تونس
وقد انقسم الفايسبوكيين من مؤيد ورافض لتسليط الضوء على شخصية شورب
وهناك من نادى بتسليط الضوء على رموز تونس من شخصيات وطنية وتاريخية .. وليس على « باندية ».. وهناك من اعتبر أن العمل الفني يتجاوز الأحكام الاخلاقية ولا تجوز محاكمته إلا فنيا
مسلسل « علي شورب » على قناة التاسعة يثير الجدل
هل حاكموا عملا فنيا قبل ان يبدأ ؟ هكذا تساءل العديد من الفايسبوكيين حول الجدل الذي تبع مسلسل علي شورب على قناة التاسعة