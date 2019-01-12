مستقبل تونس السياسي مرتبط أساسا بملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية

سنة 2019 ومستقبل تونس السياسي لاهو مرتبط بالباجي زعمة باش يقلب طاولة ولا بشاهد ما شافش حاجة ولا بهيئة انتخابات ولا بمستقلين….مرتبط أساسا بملف الجهاز السري لحركة النهضة ومدى التعامل النزيه معاه…وهذا يتطلب حالا إبعاد البشير العكرمي عن النيابة العمومية…اذا فمة ضغط توة سياسي وشعبي من أجل ضمان انتخابات نزيهة وغلق ملف الارهاب للتفرغ لمقاومة الفساد والفاسدين فهذا هو المفتاح هذا هو الرهان السياسي الحقيقي اللي يطلب أكثر من « مانيش مسامح » وأكثر من « باسطة ». كل من يغيب على ها الرهان من قوى سياسية ومن منظمات ومن مجتمع مدني، ماذا بيه يحترم نفسو ولا عاد يحكي لا على ارهاب ولا على فساد ولا على انتقال ديمقراطي ولا على الوطنية خاصة
عادل اللطيفي