مستعدون للمعركة القادمة

بالامس، نعتني أحد المنتقدين للتدوينات التي نشرناها ب »الوطنجية »… هكذا!!! اصبح الانحياز الوطن تهمة وعاهة تستوجب التنديد . عموما لا ارد على هؤلاء، فهم لعنة حلت بالبلاد وضحايا منظومة تجهيل ومجرد دمى تتقاذفها تيارات الهدم الممنهج للدول
عودة للانتخابات التشريعية…اسقاط النهضة وحليفها الاجرامي من روابط حماية الثورة يبقى هدفا واقعيا اذا ما تفادى الناخب تشتيت الاصوات. لا أمل ان يساهم البرلمان في انقاذ البلاد مهما كانت تركيبته ولن يكون للقادرين على قلب المعادلة وجود تحت قبة باردو لأن اللعبة في تونس تحكمها استحقاقات المال والعمالة والانخراط في الشبكات العابرة للوطن، ولكن هزيمة النهضة ستسمح بتعطيل اخطر المشاريع
سيكون الاختيار واضحا ومرا ولكن لا مجال للتعفف الفارغ…ولنتذكر اعتصام الرحيل أو الجبهات الوطنية ابان حروب التحرير
ولكن الأهم هو ما ينتظرنا في مرحلة ما بعد سقوط الاوثان، حين يستفيق « شباب ثورة الصندوق » على الحقا ئق الصادمة وانهيار الوهم وتفكك الاقتصاد ودفع فاتورة الهذيان…حينها، اما ان تكون في الساحة قوة وطنية مهيكلة وجامعة قادرة على رسم طريق الخلاص أو سيغرق ما تبقى من دولة وتكون القوى التي خططت لتدمير تونس وفتح ممر العبور نحو الجزاءر قد انجزت المهمة بايادي شبابية محلية
هل نحن مستعدون لهذه المعركة القادمة؟
أريد أن ارسل هذه الكلمات الى من يسكنه الوهم انه بتصويته سيفكك « السيستام »…أنت لن تفكك شيئا…فقط ستعطي صوتك لمن يدافع عن الارهابيين، لمن يسعى لضرب اخر قلاع الدفاع عن كيان الدولة، لمن بارك ذبح الجنود والرعاة في جبالنا…أنت لا تصوت ضد المنظومة، بل تشد على ايدي المجرمين قتلة ابناء السلطاني شهداء اللقمة المرة ضحايا التهميش
بعد التصويت، اسال نفسك هل ستغفر لك ام الشهيدين زعرة السلطاني انحيازك للقتلة؟
الدكتور رافع طبيب