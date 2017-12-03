مسؤول سعودي يؤكد أن خبر إلغاء « حد الردة » بالمملكة غير صحيح

صرح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السعودية « واس » بأن المزاعم، التي يحاول البعض نشرها بحسن أو بسوء نية، بأن السعودية ستقوم بإلغاء حد الردة كاذبة وغير صحيحة جملة وتفصيلا
نفى مصدر سعودي، السبت، المزاعم التي تم تناقلها حول إلغاء المملكة لحد الردة (ترك المسلم للديانة الإسلامية والرجوع عنها) مؤكدا على أن ذلك مزاعم كاذبة وغير صحيحة جملة وتفصيلا، على حد تعبيره
وأوضح المصدر وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: « هذه المزاعم الواهية يكذبها النظام الأساسي للحكم وماجرت عليه هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها، » لافتا إلى : أن النيابة العامة شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه من قاموا بترويج هذه الأكاذيب المخالفة لدستور هذه البلاد
وذكر تقرير الوكالة السعودية أن المصدر الذي لم تسمه : شدد على أن هذا الموضوع محسوم وغير قابل للنقاش اطلاقاً في المملكة العربية السعودية
والمعلوم هو أن قطع الرقبة هو الحكم المسلط على كل مُرتَدّ بمملكة آل سعود