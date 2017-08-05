مسؤول أمريكي بارز يقول: لم يبق بالرقة إلا ألفا مسلح من داعش الإرهابي

قال مسؤول أمريكي بارز إن نحو ألفي مسلح من تنظيم داعش الإرهابي ما زالوا موجودين في مدينة الرقة السورية التي تشهد معركة للسيطرة على معقل التنظيم في شمال سوريا
وأوضح بريت مكجورك المبعوث الأمريكي الخاص لدى التحالف الذي يقاتل التنظيم إن قوات « سوريا الديمقراطية »، المدعومة من الولايات المتحدة، سيطرت على نحو 45 في المئة من الرقة منذ بدء الهجوم في أوائل شهر جوان الفارط
وأضاف للصحفيين إن : مسلحي التنظيم يحاربون من أجل كل المباني المتبقية ومن أجل بقائهم
وقال : من المرجح أنهم سيموتون في الرقة
يذكر ان تنظيم داعش الإرهابي سيطر على الرقة في عام 2014، واعتبرها منذ ذلك الحين عاصمة لما يسميها : دولة الخلافة
وقد تقدمت « قوات سوريا الديمقراطية » تدريجيا نحو المدينة منذ نوفمبر، وشنت هجومها للاستيلاء على المدينة بدءا من السادس من جوان
وتمثل استعادة السيطرة على الرقة « ضربة قاصمة » للتنظيم عقب دحر مسلحيه في مدينة الموصل العراقية الشهر الماضي
ومن غير المعروف عدد المدنيين الذين مازالوا في المدينة، لكن الأمم المتحدة تقدر عددهم بين 20 ألف إلى 50 ألف شخص على الأقل
وفقد التنظيم الإرهابي 70 ألف كيلومتر مربع من الأراضي التي كان يسيطر عليها في البلدين منها 78 في المئة من الأراضي التي كانت يسيطر عليها في العراق و58 في المئة مما كان يسيطر عليه في سوريا، بحسب تصريحات مكجورك
وقتل 300 ألف شخص في ستة أعوام من الصراع في سوريا، الذي بدأ باحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد قبل أن تتحول بمساندة الغرب والإسلامويين لحرب أهلية كاملة. وأدت الحرب إلى تشريد 11 مليون شخص، بحسب بيانات الأمم المتحدة
عن شبكة البي.بي.سي