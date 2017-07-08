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مرّة أخرى،تأجيل النظر في قضية إغتيال الشهيد شكري بلعيد

مرّة أخرى،تأجيل النظر في قضية إغتيال الشهيد شكري بلعيد

سياسة, عربي | 08/07/2017 |
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نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، يوم الجمعة 7 جويلية ، في قضية إغتيال الشهيد شكري بلعيد، وقررت حجزها إلى حين تحديد موعدqui a tué chokri لاحق لها، بناء على طلب هيئة الدفاع عن الشهيد، وفق ما أفاد به عضو الهيئة علي كلثوم

وأكد كلثوم، في تصريح أدلى به اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هيئة الدفاع قد طالبت بتأخير القضية إلى حين إنتهاء قاضي التحقيق من الأعمال الإستقرائية التي كلفته بها دائرة الإتهام بمحكمة لإستئناف بتونس

للتذكير فقط ، فقد قتل الشهيد شكري بلعيد أيام كانت حركة النهضة الإسلاموية ماسكة بسدة الحكم 