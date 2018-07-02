مدينة تركية غرب إسطنبول تشن حربا على اللغة العربية

بدأت بلدية محلية في غرب مدينة إسطنبول بإزالة لافتات المحلات العربية، مشيرة إلى تنفيذ لائحة جديدة تنص على أن العلامات التجارية يجب أن تتضمن كلمات تركية لا تقل عن 75 في المائة
قامت شرطة بلدية اسنيورت التركية بإزالة لافتات المحلات المكتوبة باللغة العربية التي لا تمتثل لمعايير اماكن العمل على حد تعبيرهم
وفي تصريح لـ “علي مراد الاتبنين” رئيس بلدية اسنيورت والتي تعتبر احدى اكثر الاماكن التي التي يتواجد فيها السوريين٬قال : المواطنين السوريين يواجهون صعوبة في فهم طبيعة العمل هنا
وتعد إسنيورت جزءا من بلدية إسطنبول ولديها أعلى كثافة من المهاجرين السوريين منذ بداية الأزمة في سوريا، حيث استقر آلاف اللاجئين في المنطقة، وبدأت العديد من الشركات السورية في الظهور بعد ذلك
وأفادت وكالة « دميروين » التركية بأنه وبعد سلسلة من الشكاوى المقدمة ضد الشركات السورية من قبل السكان المحليين الأتراك، اتخذت بلدية إسنيورت إجراءات جديدة
وحضر عمدة إسنيورت علي مراد ألاتيبي شخصيا فحوصات النظافة في الأعمال التجارية السورية في الأيام الأخيرة، وأغلق العديد من المطاعم التي يزعم أنها لم تمتثل للمعايير القانونية.
وجاءت الخطوة الأخيرة في 29 جوان الفارط عندما ألغت السلطات البلدية إشارات المتاجر التي تضمنت أقل من 75 بالمائة من الكلمات التركية، حيث أشارت وكالة « دميروين » إلى أن الناس يصارعون لفهم ما يباع هنا وهناك عندما ينظرون إلى العلامات
وأضافت بلدية إسنيورت فقرة جديدة إلى اللائحة، وفرضت على المطاعم استخدام مرشحات الهواء، ووفقا لتقارير فقد تم وضع بند « فلتر الهواء كعنصر أساسي » لمنع الرائحة القوية للتوابل المستخدمة في انتشار الطعام السوري في المنطقة
كما قالت الحكومة بأنقرة في لائحة جديدة من القوانين، إن الحد الأدنى للكلمات التركية هو 75 بالمائة