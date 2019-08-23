مدينة الثقافة كلها استعداد لاحتضان أربعينية الرئيس الفقيد الباجي قايد السبسي

تبعا لخبر تناقلته بعض وسائل الإعلام مفاده أن الإدارة العامة لمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة منعت حزبا سياسيا من تنظيم أربعينية الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي باحدى قاعات مدينة الثقافة، توضح السيدة منية المسعدي المديرة العامة لمسرح الأوبرا أن فضاءات مدينة الثقافة كلها استعداد و تأهب لاحتضان أربعينية الرئيس الفقيد الباجي قايد السبسي، و ذلك بالتنسيق مع مؤسسة عمومية و توفير ما يلزم من موارد مالية و بشرية لحسن الإعداد و الاستعداد لهذه الذكرى العزيزة على جميع التونسيين. في المقابل، فإنه لا يمكن لمسرح الأوبرا كمؤسسة عمومية ثقافية أن تتعامل مع الأحزاب السياسية وان تمكنها من مجانية الفضاء و تمويل التظاهرات، فهذا لا يسمح به القانون
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