مدارس « الأوقاف » الإخوانية التركية تغزو تونس عبر مقر النهضة و بمباركة الغنوشي

افتتح بيرول أقغون، رئيس وقف المعارف التركي الإخواني (حكومي)، اليوم الجمعة، في حفل شهد حضور شخصيات تونسية وتركية وعدد من أولياء الطلاّب ، مدرسة « المعارف » الدولية التركية، بالعاصمة التونسية
وأفاد مراسل وكالة الأناضول أن حفل الافتتاح شهد حضور كلّ من السفير التركي بتونس، عمر فاروق دوغان، وممثّل رئيس الجمهورية التركية، النائب ياسين أقطاي
وشارك في حفل الافتتاح عدد من الشخصيات التركية والتونسية، بينهم حسن كارو، عضو جمعية الصداقة التركية التونسة (مستقلة)، و مراد يلمز، منسّق وقف المعارف الإخواني بتونس، والنائبة التونسية أمل سويد، إلى جانب عدد من أولياء طلاّب المدرسة
واعتبر السفير التركي بتونس، عمر فاروق دوغان، في كلمته بالمناسبة، أن : افتتاح مدرسة المعارف التركية في تونس مثال جيّد على العلاقات الطيّبة والكبيرة بين البلدين الشقيقين
وأضاف أن : المدرسة تُمثل رمزا للتضامن والأخوّة والتعاون بين البلدين
وفي ذات الصدد، أعرب السفير عن : رغبته في تعزيز التعاون والتضامن بين بلاده وتونس، ليشمل أكبر عدد ممكن من المجالات
من جانبه، أعرب رئيس وقف المعارف الإخواني التركي ، بيرول أقغون، عن أمله في أن : تكون مدرسة المعارف بتونس جسر تواصل بين الشعبين التونسي والتركي
وأشار إلى أن الشعبيْن يمتلكان العديد من المزايا والصفات المشتركة، أهمها مراهنتهما على العلم في تطوير بلديهما
بدوره، قال ياسين أقطاي، ممثل رئيس الجمهورية التركية، وعضو جمعية الصداقة التركية التونسية، إن بلاده : ترغب في تطوير العلاقات مع تونس في كل المجالات، وليس فقط في مجال التعليم
وأضاف أقطاي أن : الحكومة التركية ستدعم مدرسة المعارف التركية بتونس
وفي سياق متصل، اعتبر مراد يلمز، منسق وقف المعارف الإخواني بتونس، أن : المدرسة لا تهدف إلى تحقيق الربح المادي أو السياسي، وإنما تهدف إلى تحقيق مصلحة الطلاب وأوليائهم والمدرّسين
ولفت يلمز، إلى أن : المدرسة تضمّ 60 طالبا بمختلف المستويات الابتدائية
وأشار غلى أنها : ستبدأ باستقبال طلاب المرحلة الثانوية بداية من السنة الدراسية القادمة 2018- 2019
وأنشأت وزارة التربية التركية وقفًا تعليميًا إخوانيا جديدًا باسم « وقف المعارف »، يتولى إقامة مدارس خارج البلاد، في خطوة تطرح بديلًا للمدارس التابعة لمنظمة غولن المعارض لمشروع أردوقان الإخواني
ويعتزم « المعارف » فتح مدارس تركية في مختلف دول العالم، بمعدل 20 مدرسة في العام الواحد
هذا وقد استقبل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلاموية الإخوانية، عشية الخميس 2 نوفمبر ،وفدا تركيا يتقدمه ياسين أقطاي مستشار رئيس الجمهورية و نائب رئيس حزب العدالة و التنمية الإخواني، وذلك بمناسبة زيارته لتونس للإشراف على تدشين مدرسة المعارف الدولية التابعة لوقف المعارف التركي
كان اللقاء ،حسب الصفحة الرسمية لحركة النهضة على الفايسبوك، مناسبة لاستعراض علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وتركيا وبين حزبي النهضة والعدالة والتنمية وسبل الارتقاء بها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين
حضر اللقاء الإخواني رياض بالطيب و الإخواني الهادي بن خليفة من حركة النهضة