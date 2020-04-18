محمّد نزار يعيش يلتقي بعدد من الخبراء في المجالين المالي والاقتصادي لتدارس تداعيات أزمة الكورونا على الاقتصاد الوطني

عقد السيّد محمّد نزار يعيش ، وزير المالية ، صباح اليوم لقاء بعدد من الخبراء في المجالين المالي والاقتصادي وهم السيّد مصطفى كمال النابلي (عن بعد)، وبالترتيب من اليمين إلى الشمال حسب الصورة السيّد عزالدّين سعيدان والسيّد عفيف شلبي والسيّد توفيق الراجحي والسيّد راضي المؤدّب والسيّد عبد الجليل البدوي
وتناول اللّقاء أهمّ المسائل ذات العلاقة بتداعيات الأزمة الوبائيّة كورونا على الاقتصاد الوطني والحلول الممكنة لـمرافقة المؤسسات الاقتصاديّة والقطاعات المتضرّرة في هذه المرحلة و الإستعداد التدريجي لمرحلة ما بعد الحجر الكلّي
وتطرّق المتدخلون أساسا إلى
– دور القطاع المصرفي والمالي في معاضدة مجهود الدّولة وكيفيّة الاستفادة من كلّ آليات التمويل الموضوعة على ذمّة المؤسسات
-1- علاقة تونس مع #شركائها الاقتصاديين على المستوى الثنائي مع #البلدان_الصديقة أو على المستوى متعدّد الأطراف مع #المؤسسات_الماليّة_المقرضة وأهميّة الاستفادة من سمعة تونس باعتبار حرصها الدائم على الإيفاء بتعهّداتها تجاه شركائها
-2- النّجاعة والسرعة في التفاعل مع تطوّر الوضع الاقتصادي والفاعليّة الضروريّة على مستوى #آليات_المساندة التي يتمّ وضعها تباعا لفائدة المؤسسات الاقتصاديّة والمنصّات الموظّفة لذلك
– 3-التأثير المتوقّع للأزمة على الماليّة العموميّة وعلى التوازنات الكبرى وعلى الاقتصاد الكلّي
-4- إعادة ترتيب #الأولويات على مستوى الإعتمادات المرسّمة بميزانيّة الدّولة
-5- التنظيم المحكم والاستعداد المسبق لـفترة ما بعد الحجر لتوفير كلّ مستلزمات الصحّة والسلامة من جهة وتمكين المؤسسات الصناعيّة والمؤسسات المنتجة عموما من العمل في إطار منظّم
المصدر : وزارة المالية