محمّد زين العابدين يتابع مراجعة طرق عمل المعهد الوطني للتّراث

اجتماع بالمعهد الوطني للتّراث لمراجعة طرق عمل مختلف الإدارات والمؤسّسات المعنيّة بالتّراث وإضفاء مزيد من النّجاعة عليها
في جلسة عمل عقدت مساء اليوم الجمعة 03 فيفري 2017 بالمعهد الوطني للتّراث، التقى وزير الشّؤون الثّقافيّة محمّد زين العابدين مختلف المتدخّلين والمسؤولين عن الهياكل المعنيّة بالتّراث بغية بناء علاقات ثقة وتواصل متبادلة والنّظر في كيفيّة تدعيم التّكامل بينها
وتأتي هذه الجلسة في سياق مراجعة طرق العمل خاصّة في هذا القطاع الحيوي والأساسي والذّي يعاني من صعوبات وإشكاليّات متنوّعة حالت دون إضفاء النّجاعة المطلوبة على عمل المؤسّسات المكلّفة بحفظه وتثمينه واستغلاله
وزير الشّؤون الثّقافيّة دعا الحاضرين في هذه الجلسة إلى تحديد الهنات والسّلبيّات وتقديم تصوّراتهم واقتراحاتهم للنّهوض بهذا القطاع وأكّد أنّ » السّياقات والأهداف والانتظارات قد تغيّرت وتطوّرت ولا بدّ من تلاؤم طرق التّصرّف في التّراث وهذه المتغيّرات » وبيّن أنّ » التّكامل بين مختلف الهياكل المتدخّلة أمر لا مناص منه » وأنّ إعادة هيكلة هذا القطاع يتطلّب مراجعات أساسيّة على المستويات التّشريعيّة والهيكليّة إضافة إلى المجهود التّحسيسي الذّي يرمي إلى انخراط بقيّة الأطراف من وزارات وكذلك من هياكل المجتمع المدني باعتبار التّراث شأنا وطنيا قادرا على أن يكون وسيلة للتّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة
المصدر : وزارة الثقافة