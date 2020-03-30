محمد عبو يعلن حذف وزارة الوظيفة العمومية ويبقى وزيرا ينتظر الصلاحيات

أفاد مساء اليوم الاثنين محمد عبو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، في تدوينة على حسابه الرسمي فيسبوك ( اقرأها أسفله ) بأنه نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي يتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة
وأضاف أنه صدرت على إثر ذلك مذكرة عن رئيس الحكومة لضبط الهياكل التي ترجع بالنظر إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، في انتظار استكمال الإجراءات السابقة لإصدار أمر حكومي يضبط مشمولات وزير الدولة وتفويض بعض الصلاحيات إليه
واعتبر أن حكومة الياس الفخفاخ « تسير بانسجام تام بين أعضائها وبينهم وبين رئيسهم، وبوعي عميق بدقة المرحلة وبأمل كبير في كسب مصداقية أمام الشعب، باعتبار ذلك الشرط الضروري للنجاح، وتعمل كحكومة موحدة وملتزمة ببرنامجها المعلن »، وفق تعبيره، معربا عن أمله في تجاوز أزمة كورونا بأخف الأضرار
*******
نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي يتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة، وصدرت على إثر ذلك مذكرة عن رئيس الحكومة لضبط الهياكل التي ترجع بالنظر إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، في انتظار استكمال الإجراءات السابقة لإصدار أمر حكومي يضبط مشمولات وزير الدولة وتفويض بعض الصلاحيات إليه
تسير حكومة السيد الفخفاخ بانسجام تام بين أعضائها وبينهم وبين رئيسهم، وبوعي عميق بدقة المرحلة وبأمل كبير في كسب مصداقية أمام الشعب، باعتبار ذلك الشرط الضروري للنجاح، وتعمل كحكومة موحدة وملتزمة ببرنامجها المعلن
معكم جميعا سنتجاوز أزمة انتشار الفيروس بأخف الأضرار، وسنبني معا مستقبلا أفضل ودولة أكثر تقدما، بعيدا عن كل حسابات انتخابية أو شخصية، لا وقت لدينا لها
#تونسنا_ستخرج_أقوى