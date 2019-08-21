محمد زين العابدين يعلن أن ميزانية وزارة الثقافة سترتفع ب 1% بالمائة من ميزانية الدولة

استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وزير شؤون الثقافة محمد زين العابدين وقرر بالمناسبة الترفيع في ميزانية وزارة شؤون الثقافة ب 1 بالمائة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 2020
وفي تصريح صحفي عقب اللقاء أكد وزير شؤون الثقافة على أهمية هذا القرار الذي سيعود بالنفع على قطاع الثقافة وعلى المبدعين والفنانين
واكد وزير الثقافة ان الانجاز الحكومي في ميدان الثقافة كان مهما جدا اذ شهد تطورا على مستوى الميزانيات، اذ انطلقنا بميزانية في حدود 26 مليون دينار ل 27 الف تظاهرة ثقافية واليوم نتحدث عن 117 الف تظاهرة ثقافية بميزانية تقدر ب 72 مليون دينار وتشمل كل الجهات لتصل في السنة القادمة 470 مليون دينار
أما فيما يخص الشراكة مع الجمعيات الثقافية فقد تطور عدد الجمعيات المستفيدة من 400 جمعية في 2016 ليصل الى 1360 سنة 2019
واعتبر محمد زين العابدين بان بلادنا اصبحت قبلة لاحتضان التظاهرات الثقافية الكبرى اذ تطور عدد هذه التظاهرات من ست تظاهرات في سنة 2016 ليصبح اليوم 17 تظاهرة ثقافية كبرى
وللتذكير فقد استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الثلاثاء 20 أوت 2019 بقصر قرطاج، محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية
ومثّل اللقاء مناسبة أعلن فيها رئيس الجمهورية إحياء اليوم الوطني للثقافة لتكريم المبدعين من رجال ونساء الثقافة والفكر والفنون والإعلام، في موكب سينتظم للغرض نهاية شهر سبتمبر القادم
كما استعرض اللقاء مستجدّات الساحة الثقافية وآخر إصدارات وزارة الشؤون الثقافية وأبرز المواعيد الإقليمية التي ستحتضنها بلادنا في الفترة القادمة ومنها مؤتمر وزراء الثقافة والسياحة العرب والدورة الحادية عشر للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة