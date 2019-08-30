فرقة بلدية تونس للمسرح : محمد زين العابدين يتدخل لإصلاح ما أفسدته النهضاوية سعاد عبد الرحيم

فحوى لقاء وزير الشؤون الثقافية بشيخة مدينة تونس
متابعة للشأن الثقافي الذي تشرف عليه بلدية تونس، والتزاما من وزارة الشؤون الثقافية بدعم المبدعين والفنانين والتقنيين، انتظم لقاء بين وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين وشيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم اليوم الجمعة 30 أوت 2019 بمقر الوزارة
وتم الإتفاق على تسوية وضعيات المتعاقدين مع البلدية المنتمين لفرقة بلدية تونس للمسرح، كما تقرر عقد شراكة بين الوزارة والبلدية لتنفيذ برامج مشركة في عدة مجالات ثقافية، من بينها إسناد فرقة مدينة تونس للمسرح، وإعادة إحياء فرقة مدينة تونس للموسيقى العربية، وتنشيط المركز الثقافي بتونس الراجع بالنظر للبلدية، إضافة إلى دعم مهرجان المدينة بتونس، ومن المنتظر أن يتم توقيع اتفاقية الشراكة بين الوزارة والبلدية خلال الأسبوع المقبل بحضور كافة الأطراف المعنية، كما تم الاتفاق على تكوين لجان مشتركة لمتابعة تفعيل برامج الشراكة
للتذكير فإن النهضاوية الإخوانية سعاد عبد الرحيم التي لا تؤمن بالثقافة والإبداع قد جمدت تمويلات البلدية للفرقة ورفضت، تعسفا ، تجديد عقود عديد الممثلين مدخلا لِوَأْدِ فرقة من أعرق فرق المسرح بتونس وأغزرها عطاءً