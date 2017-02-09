استقبل السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الخميس 9 فيفري 2017 بقصر باردو السيد نور الدين الطبوبي الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل
وأكّد أمين عام المنظمة الشغيلة في تصريح صحفي أن اللقاء تمحور حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام في البلاد، بالإضافة إلى مشاريع القوانين ذات الصلة بالشأن الاجتماعي المعروضة على مجلس نواب الشعب. كما ابرز أهمية ما يقوم به البرلمان من ادوار للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، مشيرا إلى أن رئيس المجلس كان دوما في صف مشاغل العمال والشغالين خلال أصعب الفترات وهو يعد أب الحوار الاجتماعي في تونس ورجل حوار ووفاق
وأضاف أن هذا اللقاء يتنزل في إطار مواصلة التعاون بين مجلس نواب الشعب والاتحاد العام التونسي للشغل والعمل على مزيد تعزيزه باعتبار المنظمة الشغيلة قوة اقتراح ومبادرة
محمد الناصر يستقبل نور الدين الطبوبي
استقبل السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الخميس 9 فيفري 2017 بقصر باردو السيد نور الدين الطبوبي الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل