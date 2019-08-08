محمد الناصر سيلقي كلمة تونس في أشغال الدورة 74 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة

استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الخميس 08 أوت 2019 بقصر قرطاج، خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية
وأفاد خميس الجهيناوي أنّ اللقاء مع رئيس الجمهورية تناول برنامج مشاركة رئيس الدولة في أشغال الدورة 74 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر المقبل، حيث سيتولّى إلقاء كلمة تونس في المنتظم الأممي تتضمّن مواقف بلادنا من أهمّ القضايا الإقليمية والدولية المطروحة واللقاءات التي سيجريها مع عدد من قادة دول العالم.
كما تطرّق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والمساعي المبذولة لإنهاء الاقتتال بين الأشقاء الليبيين وإيجاد تسوية سياسية للأزمة الراهنة بما يساهم في تحقيق الأمن بهذا البلد الشقيق ويدعم الاستقرار في المنطقة