محمد الحامدي يكذب الإشاعة التي تقول إنه أمر بإزالة صورة الزعيم الحبيب بورقيبة من مقر وزارة التربية

نشر ، منذ حين ، محمد الحامدي وزير التربية الجديد عن التيار الديمقراطي « حزب البسكلات » التدوينة أسفله على حسابه الرسمي في الفايسبوك يكذب فيها الإشاعة التي انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي والتي تقول إنه أمر بإزالة صورة الزعيم الحبيب بورقيبة من مقر الوزارة
من مهامي كوزير تربية ان اعمل على مصالحة الاجيال الجديدة مع تاريخ بلادهم وزعمائها وبورقيبة واحد من اهم هؤلاء الزعماء
…لاتصدقوا ما يروج من اكاذيب بشان نزع صورته من مكتب الوزير…طموحي ان ترسخ ذكرى زعمائنا في اذهان الناشئة وان تخلد ذكراهم في الميادين العامة وفي كل المؤسسات الرسمية