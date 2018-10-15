محكمة مصرية تقضي بإعدام ثلاثة من أنصار الشريعة

قضت محكمة مصرية، يوم الأحد 14 أكتوبر ، بالإعدام لثلاثة متهمين وأحكام بالسجن لعشرين آخرين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية وتأسيس جماعة على خلاف القانون، في القضية المعروفة إعلاميا باسم : كتائب أنصار الشريعة
وقال موقع « بوابة الأهرام » القومية إن : محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، قضت بإعدام 3 متهمين نسبت التحقيقات لهم إنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون، وارتكاب جرائم إرهابية، وهى القضية المعروفة إعلاميا باسم : كتائب أنصار الشريعة
وتابعت : كما أصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة بالسجن بحق آخرين
ويحاكم في القضية 23 متهما، المحكوم عليهم بالإعدام حضوريا هم المتهمون، السيد عطا، مديح رمضان وعمار الشحات، الذي وافق تقرير فضيلة المفتي علي الحكم الصادر بحقهم
وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهمين المحكوم ضدهم بالإعدام إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه الشرعي تمهيدا لتأييد الحكم بإعدامهم
وقالت المحكمة إن التنظيم سعى لإشاعة الفوضى بهدف إسقاط الدولة المصرية بالقوة والعنف واستخدام الأسلحة النارية والمفرقعات والعبوات الناسفة، وتمكن من ضم عناصر للتنظيم من عدة محافظات من المؤمنين بالأفكار التكفيرية الجهادية وتولى هو قيادة التنظيم ومسؤولية الجناح العسكري وإصدار التكليفات لأعضائه وكانت سرية أبوبصير إحدى سراي الجناح العسكري للجماعة يلتزم أعضائها لتنفيذ التكليفات واتباع أوامر رئيس الجماعة وتكليفاته ومن بينهم أحمد عبد الرحمن ومديح رمضان وعمار الشحات الذين اطلقوا من عمليات قتل متشابه غير محددة لرجال القوات المسلحة والشرطة وكشف النقاب عن حقيقة هذا التنظيم وأغراضه ووسيلته في تحقيق أهدافه
وأشارت المحكمة إلى أن التنظيم هدد من أسماهم بالطواغيت وخدامهم بالذبح والقتل ويصبحوا غير أمنين على بيوتهم وأطفالهم وأقر المتهم الأول السيد عطا بالتحقيقات بمسؤوليته عن هذا البيان ونشره وإصدر تكليفاته للمتهم المتوفى أحمد عبد الرحمن ومديح رمضان وعمار الشحات بقتل أي شخص يرتدي الزي الأميري أو العسكرى وسرقة سلاحه والتأكيد عليهم باطلاق الأعيرة النارية بمنطقة الرأس للتأكد من قتل المستهدفين
وقالت المحكمة إن المجني عليهم ذهبوا إلى ربهم وهم يشكون غدر الغادرين وخيانة الخائنين، أما أولئك المتهمين الذين كانوا وراء الأعمال البشعة الغادرة فحق علينا ان نعلنها في وجوههم أنهم أبعد ما يكونون عن تعاليم الإسلام السمحة، وإن تمسحم بها زورًا و بهتانًا فيقفون في يوم عظيم مفزع مهيب أمام محكمة العدل الآلهية الحاكم فيها رب العالمين.
وأوضحت المحكمة أنها قامت بدورها في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد على أن الأصل في المتهم، فقامت بنظر الدعوى في جلسات متعاقبة دون التقيد بدور الإنعقاد، واستمعت الى شهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العامة وبلغ عددهم 13 شاهدًا، للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة، لتنطق بالقول الفصل فيها
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات 400 صفحة، وجاوزت أوراق الدعوى 3000 صفحة، واستقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين إطمئنانها لشهادة شهود الإثبات، ولإقرارات بعض المتهمين على أنفسهم وبحق غيرهم، وللتقارير الفنية بفحص المضبوطات، وارتاح وجدانها إلى الآخذ بها سندًا للإدانة
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع