محكمة الجنائية الدولية ستفتح تحقيقا في جرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل

أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية الجمعة أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وقالت فاتو بنسودا إن : « جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب » في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل والقدس الشرقية وفي قطاع غزة، وطلبت من المحكمة الدولية حكماً بخصوص الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها
وأكدت المدعية العامة للمحكمة الدولية في بيانها : أن الدراسة المبدئية وفرت معلومات كافية تحقق كافة المعايير اللازمة لفتح تحقيق، وأنها على » قناعة بوجود أساس معقول لبدء تحقيق
وقالت فاتو بنسودة : أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين
وأضافت أنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي في هولندا، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة
وتدرس المحكمة الجنائية الدولية قضية رفعها الفلسطينيون منذ عام 2015 بخصوص « جرائم حرب » يتهمون إسرائيل بارتكابه
وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصريحات بنسودة بقوله إن المحكمة الجنائية لا تملك صلاحية التحقيق في الأراضي الفلسطينية
وقال: المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص فقط في الالتماسات المقدمة من الدول ذات السيادة، لكن لم تكن هناك أبداً دولة فلسطينية
وأضاف نتنياهو أن بنسودة قامت بتحويل المحكمة لأداة سياسية من أجل نزع الشرعية عن دولة إسرائيل
من جانبها رحبت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية بتصريحات بنسودة وقالت في بيان: نرحب بهذا الإعلان، نحو فتح التحقيق الجنائى الذى طال انتظاره فى الجرائم التى ارتكبت وترتكب فى أرض دولة فلسطين المحتلة بعد ما يقارب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية عن الحالة فى فلسطين
وتعدّ المسألة شديدة الحساسية، خاصة بعدما كان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون قد هدد بالقبض على قضاة المحكمة في حال تحركوا ضد إسرائيل والولايات المتحدة
ورفضت الولايات المتحدة وإسرائيل الانضمام إلى المحكمة التي أقيمت عام 2002 لتكون المحكمة الدولية الوحيدة المتخصصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وانضم الفلسطينيون إليها عام 2015
ويمكن لتحقيق شامل أن يقود نحو توجيه اتهامات إلى أفراد، إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول