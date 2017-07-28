محسن مرزوق يقول : لا يمكن إصلاح ما فسد بمن كانوا سببا في المشكلة

كتب اليوم السيد محسن مرزوق الأمين العام لحزب « المشروع » التدوينة أسفله على حسابه في الفايسبوك
رقم واحد باش نعرفوا خطورة المديونية الي وصلناها والي لو كان نقسموها على التوانسة كبير والا صغير والا يدبي على الحصير يصير كل تونسي مسال بستة ملاين (ستة آلاف دينار) للدول الي سلفتنا
كيفاش وصلنا لهذا؟ واشكون وصلنا لهذا؟
ما أحناش نسالوا في الأسئلة هذي خاطر انحبوا نتشمتوا في أحزاب قلة الكفاءة الي حكمت البلاد ستة سنين
نسالوا في الأسئلة هذي خاطر هي جزء من الحل
ما يمكنش انصلحوا الي فسد بالي كانوا سبب في المشكلة
والحلول موجودة
السيد محسن مرزوق على صواب إذ كيف يمكن إصلاح ما فسد وحزب النهضة الإسلاموي الذي خرّب البلاد أيام حكم الترويكا سيئة الذكر ما زال مشاركا في الحكم!!؟