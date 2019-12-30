محسن مرزوق يستقبل الهادي الحويج وزير الخارجيّة والتعاون الدولي بالحكومة اللّيبية المؤقتة

استقبل رئيس حركة مشروع تونس السيد محسن مرزوق اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2019 السيد الهادي الحويج وزير الخارجيّة والتعاون الدولي بالحكومة اللّيبية المؤقتة
وخلال هذا اللّقاء أكّد محسن مرزوق أنّ كافّة القوى الوطنيّة التونسيّة الحيّة ترفض التدخل العسكري الأجنبي بليبيا وتأمل في أن يعمّ السلام في كافة أنحاء ليبيا الشقيقة وأن يدحر الإرهاب وتتغلّب الحلول السياسية على سواها، مشدّدا على ترابط المصير بين البلدين
كما ثمّن محسن مرزوق توضيح رئاسة الجمهورية التونسيّة بعد زيارة الرئيس التركي أردوغان وهو توضيح أكّد رفض انضمام تونس لأحلاف تعادي مصالح الشعبين اللّيبي والتونسي مفنّدًا بذلك تصريحات غير مسؤولة تركيّة وأخرى لأطراف ليبيّة
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