محسن مرزوق يرى أن راشد الغنوشي لا يستطيع المواصلة في رئاسة البرلمان

بعد سقوط حكومة النهضة في البرلمان البارحة، ما المطلوب؟
قرار تكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة عند الرئيس. أعتقد أنه سيستفيد مما حصل البارحة ونتجنب بذلك الوقوع في نفس الأخطاء
طبيعة الشخصية المقترحة سيكون مرتبطا بطبيعة الحكومة. أمامنا فرضيتان
– حكومة تحالف حزبي ولكن مع من وضد من؟ إذا استطاع المائة وثلاثون نائبا الذين أسقطوا الحكومة الاتفاق وهذا ممكن يمكن الحديث عن حكومة سياسية بدون نهضة
حكومة سياسية مفتوحة لجميع الأحزاب تحت مسمى إنقاذ أو غيرها سيكون شيئًا طوباويًا غير ممكن التحقيق
حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب ؟ ممكن وذات فائدة في الظروف الحالية ايضا
يجب التفكير في طبيعة الحكومة قبل اختيار من سيكلف بتشكيلها
نرجو أن تتواصل حالة تقارب الأحزاب المتقاربة بطبيعتها والتي فرقتها الأخطاء ومناورات الخصوم. كل شيء ممكن اذا صار الأهم قبل المهم كما يقول بورقيبة
نقطة أخيرة: السيد راشد الغنوشي نسي وضعه كرئيس برلمان مقابل لعب دوره كاملًا كرئيس للنهضة مجتهدا ومناورا لتمر الحكومة التي سقطت. لا أعتقد أنه يستطيع المواصلة في رئاسة البرلمان. إما انسحاب طوعي أو سحب ثقة؟ فبعد ما حصل البارحة وتصريحاته الحزبية النارية لا أعتقد انه يستطيع لعب دور الحياد المطلوب في الفترة المقبلة التي ستشهد التصويت على الحكومة الجديدة
محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس