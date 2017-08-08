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محسن مرزوق عند الرئيس الباجى لبحث الأوضاع العامة بالبلاد

محسن مرزوق عند الرئيس الباجى لبحث الأوضاع العامة بالبلاد

سياسة, عربي | 08/08/2017 |
marzouk essebsi tunisie présidence

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الثلاثاء 08 أوت 2017 بقصر قرطاج، محسن مرزوق الأمين العام لحزب حركة مشروع تونسmarzouk essebsi tunisie présidence
وصرح محسن مرزوق أن اللقاء مع رئيس الدولة تناول الأوضاع العامة بالبلاد وكذلك المستجدات على المستوى الدولي
كما مثل اللقاء مناسبة لتأكيد تمسّك حركة مشروع تونس بدعم الحرب على الفساد وايلاء أهمية قصوى اليوم لتكاتف جهود الجميع من أجل دفع الأوضاع الاقتصادية والمالية الوطنية نحو الأحسن عبر التوفّق إلى المعالجات الكفيلة بدعم تحسن المؤشرات الإيجابية الحالية وتقديم تضحيات مشتركة وعادلة لتحقيق عودة الازدهار للاقتصاد وتعافي المالية العمومية

المصدر : رئاسة الجمهورية