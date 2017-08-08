محسن مرزوق عند الرئيس الباجى لبحث الأوضاع العامة بالبلاد

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الثلاثاء 08 أوت 2017 بقصر قرطاج، محسن مرزوق الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس
وصرح محسن مرزوق أن اللقاء مع رئيس الدولة تناول الأوضاع العامة بالبلاد وكذلك المستجدات على المستوى الدولي
كما مثل اللقاء مناسبة لتأكيد تمسّك حركة مشروع تونس بدعم الحرب على الفساد وايلاء أهمية قصوى اليوم لتكاتف جهود الجميع من أجل دفع الأوضاع الاقتصادية والمالية الوطنية نحو الأحسن عبر التوفّق إلى المعالجات الكفيلة بدعم تحسن المؤشرات الإيجابية الحالية وتقديم تضحيات مشتركة وعادلة لتحقيق عودة الازدهار للاقتصاد وتعافي المالية العمومية
المصدر : رئاسة الجمهورية