بشان ما راج عن تعرض السيدة « بدرة قعلول » مديرة المركز الدولي للدراسات الأمنية والعسكرية الى محاولة اغتيال بطلق ناري داخل سيارتها من طرف مجهولين
توضّح وزارة الداخلية أن إثر إبلاغ المعنية بالأمر عن تعرض سيارتها لطلق ناري على مستوى البلور الخلفي تم تسخير فريق من مصالح الشرطة الفنية والعلمية وفريق تفتيش، ووفق المعاينات الأولية تم ملاحظة تواجد آثار خدش صغير بالبلور الخلفي ناتج عن حجارة وبتمشيط المكان لم يتم العثور على أي ظرف لطلق ناري
كما تم استفسار سكان الجهة وأفادوا أنه لم يتم الاستماع إلى طلق ناري في المكان. ولا تزال الأبحاث الامنية متواصلة