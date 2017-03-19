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محاولة « اغتيال » بدرة قعلول : وزارة الداخلية توضّح

محاولة « اغتيال » بدرة قعلول : وزارة الداخلية توضّح

سياسة, عربي | 19/03/2017 |
badra gaaloul

بشان ما راج عن تعرض السيدة « بدرة قعلول » مديرة المركز الدولي للدراسات الأمنية والعسكرية الى محاولة اغتيال بطلق ناري داخل سيارتها من طرف مجهولينtunisie ministere interieur-communique

توضّح وزارة الداخلية أن إثر إبلاغ المعنية بالأمر عن تعرض سيارتها لطلق ناري على مستوى البلور الخلفي تم تسخير فريق من مصالح الشرطة الفنية والعلمية وفريق تفتيش، ووفق المعاينات الأولية تم ملاحظة تواجد آثار خدش صغير بالبلور الخلفي ناتج عن حجارة وبتمشيط المكان لم يتم العثور على أي ظرف لطلق ناري

كما تم استفسار سكان الجهة وأفادوا أنه لم يتم الاستماع إلى طلق ناري في المكان. ولا تزال الأبحاث الامنية متواصلة