محامي العميد لطفي براهم يعلن : انتهينا من جمع الأدلّة و الحجج

كتب منذ حين الأستاذ الحبيب زمالي ،محامي العميد لطفي براهم وزير الداخلية السابق ، التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك
وكما هو معلوم فإن العميد براهم وقع اتهامه من قبل المأجور « نيكولا بو » وجريدته المشبوهة « موند أفريك » بالتوازي مغ قناة الخنزيرة القطرية بتحضير انقلاب بتونس . وقد نفى العميد براهم هذه الإشاعة الخطيرة والمغرضة وقرر مقاضات كل من يقف وراءها
انتهينا من جمع الأدلّة و الحجج
نحن حيث يجب أن نكون
قريبًا
من خطّط ومن موّل ومن نفّذ؟
ثقتنا في مؤسسات الدولة لا حدود لها
والباقي أمام القضاء الفرنسي
والقادم أفضل
الأستاذ الحبيب زمّالي