مجموعة ارهابية تهاجم ثكنة بن نيقرو بمنزل عبد الرحمان ببنزرت

تعمدت مجموعة تتكون من 3 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، الاقتراب من السور الخارجي للثكنة العسكرية ببن نيقرو من معتمدية منزل جميل بولاية بنزرت، وقام أحد أفراد المجموعة بإطلاق النار على الحارس العسكري للثكنة، والذي رد على مصدر إطلاق النار بصورة فورية وأصاب العنصر المهاجم بطلقة على مستوى الساق، بحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري، في تصريح هاتفي
وأكد المصدر ذاته، أنه قد تم إلقاء القبض على العنصرين المرافقين للشخص الذي هاجم الحارس العسكري، والذي تم إسعافه ونقله إلى المستشفى، بينما تم حجز السلاح المستعمل في الهجوم، وهو بندقية صيد بالإضافة إلى 16 خرطوشة
ولا تزال الأبحاث جارية لدى القضاء العسكري لمعرفة الخلفية وراء الهجوم
و جد منذ قليل اطلاق نار مجهول المصدر قرب ثكنة عسكرية بمنزل جميل والحمد لله بدون اصابات فالرجاء من كل الزملاء أخذ الحيطة و اليقظة و الانتباه فسلامتكم تعنينا
فوج الطلائع للحرس الوطني