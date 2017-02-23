مجموعة أم.أس.سي لسياحة الرحلات البحرية : عائدون قريبا إلى تونس

استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ظهر اليوم، بقصر الحكومة بالقصبة، الرئيس التنفيذي لشركة أم.أس.سي للرحلات البحرية بيار فرنسيسكو فاڨو
وإثر المقابلة، أكد بيار فرنسيسكو فاڨو أن المجموعة ستعود إلى تونس قريبا، قائلا « سنكون أول الشركاء في إعادة برمجة تونس ضمن وجهاتنا السياحيّة »، وأضاف: تونس عنصر هام في الخارطة السياحية العالميّة، ويجري حاليّا الإعداد لتأمين هذه العودة إليها كأفضل ما يكون
وثمّن بيار فرنسيسكو فاڨو حرص رئيس الحكومة يوسف الشاهد على تمتين الشراكة والتعاون مع الشركة بما يعيد للسياحة التونسيّة عافيتها
وكانت الشركة قد علّقت رحلاتها السياحيّة إلى تونس في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف محيط متحف باردو يوم 18 مارس 2015
المصدر : رئاسة الحكومة