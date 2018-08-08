مجلس وزاري مضيّق يقرر تمكين المتقاعدين من مستحقاتهم الكاملة القديمة والجديدة

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم 08 أوت 2018 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في عدد من الملفات الاجتماعية
وأعلن رئيس الحكومة إثر المجلس القرارات التالية
– تمكين المتقاعدين من مستحقاتهم الكاملة القديمة والجديدة وسيتمّ صرفها كاملة على أربعة أقساط على أن يتمّ صرف القسط الأوّل قبل عيد الأضحى المبارك
– إعطاء الإذن لنشر الأمر المتعلق بالزيادة في الأجر الأدنى في الرائد الرسمي يوم الجمعة المقبل وسيكون بذلك انعكاس إيجابي على تعديل جرايات المتقاعدين
– النهوض بالوضع الاجتماعي للمرأة الريفيّة وادماجها في منظومة التغطية الاجتماعية والصحيّةبإمضاء اتفاقيّة تسمح بتحسين ظروف نفاذ حوالي 500 ألف امرأة عاملة ريفية الى منظومة الاجتماعيّة لتطوير مكاسب المرأة العاملة الريفية
– نشر الأمر المتعلق بإرساء مجلس الحوار الاجتماعي بالرائد الرسمية يوم الجمعة القادم في خطوة لتأطير العلاقة بين الشركاء الاجتماعيّين وحتى تكون مؤسسة مهمّة لتنظيم الحوار بينهم وتساهم في إرساء شراكة اجتماعية حقيقيّة بين كل الأطراف