مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية يعلن رسميا مساندته لقيس سعيد في الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية

أصدرت حركة النهضة الإخوانية ، صباح اليوم ، البيان أسفله على موقعها الرسمي بالأنترنات
بيان مجلس شورى حركة النهضة
اجتمع مجلس شورى حركة النهضة في دورته الإستثنائية عدد 31 يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 الموافق لـ 24 محرم 1441 لبحث الموقف من الإنتخابات الرئاسية في الدور الثاني وبعد النقاش والتداول فإن المجلس
1. يترحم على روح الشهيد الرائد فوزي الهويملي الذي طالته يد الغدر والإرهاب ويتقدم بأحرّ التعازي والمواساة إلى عائلته وزمالئه
2. يسجّل بكل فخر نجاح الدور الأول من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بما يؤكد مّرة أخرى صواب خيار التجربة التونسية على طريق تجذير المسار الديمقراطي
3. يؤكد أن حركة النهضة تلقّت بكل اهتمام رسائل الشعب التونسي من خلال نتائج انتخابات الدور الأول وخاصة ما تعلق منها بالتجديد والإصلاح ومحاربة الفساد وقرّر المجلس تخصيص دورته القادمة للتقييم والنقد الذاتي للتجربة الماضية وإستخلاص اهم الدروس منها
4. يعلن مساندة الأستاذ قيس سعيد في الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية ويدعو عموم الناخبين إلى التصويت له
5. يدعو إلى توفير مناخات تكافؤ الفرص بين المترشحين للإنتخابات الرئاسية
6. يؤكد التزام حركة النهضة بالدستور والنظام السياسي وثوابت السياسة الخارجية التي اختارها التونسيون ويدعو إلى عدم المساس بها والتفرغ لتحقيق طموحات الشعب التونسي في الكرامة والتشغيل والتنمية وانجاز الإصالحات المطلوبة
7. يدعو التونسيين إلى الإقبال بكثافة على الإنتخابات التشريعية وإنجاح هذا الموعد الجديد بما يعزز الديمقراطية والتعددية والوحدة الوطنية
رئيس مجلس الشورى
عبد الكريم الهاروني