مجلس الوزراء يصادق على مشروع ميزانية 2018

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي نظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية
واستهل مجلس الوزراء أشغاله بتلاوة فاتحة الكتاب ترحـّما على روح الفقيد وزير الصحة سليم شاكر وعلى أرواح ضحايا غرق المركب البحري بجهة صفاقس. كما أكد رئيس الحكومة في مفتتح مجلس الوزراء على ضرورة استكمال التحقيقات في ملابسات الحادثة، وكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات في أسرع الآجال، معبرا على تضامن حكومة الوحدة الوطنية مع عائلات الضحايا
وجدّد بالمناسبة تأكيده على ضرورة اتخاذ السلط الجهوية للإجراءات اللازمة للإحاطة بعائلات الضحايا أمام هذا المصاب الجلل. وصادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين
1- مشروع قانون المالية لسنة 2018
2- مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017
3- مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف. كما صادق المجلس على مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2018، إلى جانب عدد من مشاريع الأوامر الحكومية منها مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث محكمة استئناف بسليانة
كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر ذات الصبغة الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية
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