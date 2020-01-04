مجلس النواب الليبي يلغي بالإجماع اتفافية أردوغان/السراج ويحيل الأخير على القضاء بتهمة الخيانة العظمى

صوت أعضاء مجلس النواب الليبي ومقره طبرق، على رفض اتفاقيتي حكومة الوفاق وأنقرة في جلسة طارئة عقدت بمدينة بنغازي، اليوم السبت
التصويت بالإجماع على إلغاء اتفافية السراج وأردوغان وإحالة السراج للقضاء بتهمة الخيانة العظمى
المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق : مجلس النواب يصوت بالإجماع على إلغاء مذكرة التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق الغير شرعية والنظام التركي واعتبارها كأن لم يكن
مجلس النواب يصوت بالإجماع على على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب الإستعمار إلى بلادنا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق أن مجلس النواب صوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا
وكان بليحق صرح في وقت سابق بأن المجلس سيعقد جلسة طارئة بمدينة بنغازي لمناقشة : تداعيات التدخل التركي السافر في ليبيا ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا
وأقر البرلمان التركي بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة، فيما أعلن 184 رفضهم لها