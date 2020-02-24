مجلس النواب الليبي يعلن رسميًا تعليق مشاركته في حوار جنيف

كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إحميد حومة اليوم الإثنين تعليق مشاركة المجلس في حوار جنيف المقرر له بعد غد الأربعاء , لحين رد البعثة حول ضمان مشاركة أعضائه المختارين، وإطلاع مجلس النواب الليبي على بنود جدول الأعمال
وقال حومة خلال مؤتمر صحفي في مدينة بنغازي : لن يتم اتخاذ أي قرار بالنسبة لمخرجات الحوار إن لم يتوافق مع الثوابت الوطنية ووفقاً لقرار مجلس النواب رقم (17) لسنة 2020.م بشأن ثوابت المجلس ودون أي تغيير
وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن من أهم الثوابت هي تفكيك الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة، موضحًا أن للقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح
وشدد حومة على أن القوات المسلحة الليبية هي وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميلشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام
وذكر النائب الثاني أن من الثوابت أيضًا مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا ولا يجوز إقحام أجسام قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الترضية على حساب جسم حقيقي يمثل إرادة الليبيين
وأكد أيضًا على تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وآخر ممثلاً عن الأقاليم الثلاثة وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين ممثلة في الأقاليم الثلاثة ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب
وتابع حومة : من الثوابت أيضًا وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة تُضمن في الاتفاق السياسي، إضافة إلى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب
وقال النائب الثاني : إن قرار المجلس المشاركة في هذا الحوار هو إبداء لحسن النوايا والعمل على كل ما من شأنه لم شمل الليبيين اتصلنا ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة في نائب رئيسها استيفاني وليمز وأحلنا لها قرار المجلس بتشكيل لجنة للحوار ومن المفترض أنها تلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار ممثليه في هذا الحوار
واستطرد حومة : إلا أن وليمز قالت إنها ستكتفي بعدد من أعضاء اللجنة وليس جميعهم وبالتالي سيصبح عدد من الدوائر الانتخابية غير ممثلة في ههذه اللجنة وأننا نرفض هذا الأمر ونستهجنه
واحتج النائب الثاني لرئيس مجلس النواب على طريقة البعثة الأممية بتواصلها مع النواب بشكل فردي ومباشر وعدم استخدام القنوات الرسمية لمجلس النواب مؤكداً على أنه يعتبر تدخلًا سافراً من البعثة نحن نرفضه
وأوضح حومة أن مجلس النواب الليبي كامل الإرادة و السيادة ولن يسمح لأيً كان أن يملي عليه شروطه أو أن يقرر بدلا عن نواب الأمة من سيمثل مجلس النواب في الحوار السياسي
وطالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، النواب الموجودين ضمن قرار لجنة الحوار والذين توجهوا إلى جنيف بالرجوع إلى أرض الوطن إلي حين أن يقرر مجلس النواب المشاركة في الحوار من عدمها