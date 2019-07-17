مجزرة هنشير التلة : الجرح النّازف

السادس عشرمن جويلية 2014: مع شقان الفطر تم استشهاد 15 جندي على يد « أبناء » راشد الغنوشي من كتيبة عقبة ابن نافع بهنشير التلة/ القصرين (استعمال قذائف آر. بي. جي)… اليوم الذكرى الخامسة لاستشهادهم: الذكرى 5 لحسرة ولوعة 15 عائلة… لولاهم لما كنتم
جريمة فظيعة، وذكرى أليمة تمرّ في صمت رهيب
تلك الليلة هي الأصعب في القصرين صدم الجميع من هول الفاجعة و من وحشية المشهد
في مثل هذا اليوم من سنة 2014، جدت أفظع واقذر وأجبن جريمة عرفتها تونس، في حق 16 جنديا من ّجنودنا البواسل في جبل الشعانبي بمنطقة هنشير التلة الذين نالت منهم يد الغدر، فقتّل بعضهم قصفا بالاربيجي، وذبّح ما تبقى منهم دون شفقة ولا رحمة عندما كانوا يستعدون للافطار في شهر رمضان المعظم
قد ينساكم الجميع ولكننا لن ننساكم
قد يتنكر لكم الوطن الذي حميتموه بدمائكم الطاهرة
قد يتنكّر لكم القضاء ويهمل قضيّتكم …. ولكننا لن نتنكّر
رحم الله المغدورين الذين لا بواكي لهم إلا أهاليهم
#الشهيد عصام العليبي، و #الشهيد أسامة شقرون، و #الشهيد مسعود البوراوي، و #الشهيد وليد بن عبدالله، و #الشهيد وسام العكايشي، و #الشهيد عاطف الشايب، و #الشهيد قيس بوعلاقي، و #الشهيد فيصل الطرشي، و #الشهيد صبري معلاوي، و #الشهيد محمد الذوادي، و#الشهيد شوقي الكيلاني، و #الشهيد زاكي السعيداني، و #الشهيد ناجي الهمامي، و #الشهيد ياسين الغويلي، و #الشهيد أحمد حمادي
فوج الطلائع للحرس الوطني