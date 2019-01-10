سلّم كاتب الدولة للشؤون الخارجية، صبري باش طبجي، بصفته مبعوثا خاصا لسيادة رئيس الجمهورية، الخميس 10 جانفي 2018، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، رسالة خطية موجهة من رئيس الجمهورية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، تتضمن دعوته للمشاركة في أشغال الدورة العادية الثلاثين (30) للقمّة العربيّة المقّرر عقدها بتونس بتاريخ 31 مارس 2019
وأطلع السيد صبري باش طبجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي على الاستعدادات الجارية في تونس لتنظيم القمة وتوفير كل ظروف النجاح لها. من جانبه أبلغ السيد ناصر بوريطة، كاتب الدولة للشؤون الخارجية تحيات صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، إلى أخيه الرئيس الباجي قايد السبسي مع أفضل تمنياته له ولتونس وللقمة العربية المقبلة بالنجاح
كما كان اللقاء مناسبة تبادل فيها الجانبان أهم المواضيع المتعلقة بالعلاقات التونسية المغربية والتعاون الثنائي والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
مبعوث الرئيس الباجي يسلّم دعوة موجهة للملك المغربي للمشاركة في القمة العربية القادمة.
سلّم كاتب الدولة للشؤون الخارجية، صبري باش طبجي، بصفته مبعوثا خاصا لسيادة رئيس الجمهورية، الخميس 10 جانفي 2018، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، رسالة خطية موجهة من رئيس الجمهورية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، تتضمن دعوته للمشاركة في أشغال الدورة العادية الثلاثين (30) للقمّة العربيّة المقّرر عقدها بتونس بتاريخ 31 مارس 2019